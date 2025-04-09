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Бывший агент ФБР заявил: «Люди ужасны в распознавании лжи»

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Язык тела может дать важные подсказки о том, как человек себя чувствует. Например, существует пять основных признаков, по которым можно понять, что кто-то тебе не симпатичен - даже если ты это прямо не озвучиваешь

Однако чаще всего в языке тела пытаются найти признаки того, что человек может лгать, передает Unilad. Но не все так, как кажется - по крайней мере, так считает бывший агент ФБР и эксперт по языку тела Джо Наварро, который развенчивает несколько теорий и мифов о подсознательных движениях.

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