Бывший агент ФБР заявил: «Люди ужасны в распознавании лжи»

Язык тела может дать важные подсказки о том, как человек себя чувствует. Например, существует пять основных признаков, по которым можно понять, что кто-то тебе не симпатичен - даже если ты это прямо не озвучиваешь.
Однако чаще всего в языке тела пытаются найти признаки того, что человек может лгать, передает Unilad. Но не все так, как кажется - по крайней мере, так считает бывший агент ФБР и эксперт по языку тела Джо Наварро, который развенчивает несколько теорий и мифов о подсознательных движениях.