Бывший агент ФБР заявил: «Люди ужасны в распознавании лжи»

Однако чаще всего в языке тела пытаются найти признаки того, что человек может лгать, передает Unilad. Но не все так, как кажется - по крайней мере, так считает бывший агент ФБР и эксперт по языку тела Джо Наварро, который развенчивает несколько теорий и мифов о подсознательных движениях.