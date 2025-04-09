ФОТО Эстонская светская пара делится весенним снимком: «Если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас!»

«Если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас в комментариях или замолчит навечно!» - подписал Кердо весеннее фото, где он с Дианой наслаждаются природой.

Фото: Facebook/ Kerdo Mölder

Еще всего неделю назад планы на свадьбу Кердо Мёльдера и Дианы Клас были под вопросом, так как пара поссорилась.

«Мы не рассылали эти свадебные приглашения! Так что… не ждите», - заявил музыкант Кердо Мёльдер в прошлую среду в Instagram. Он со слезами на глазах признал, что последнее слово всегда остается за Дианой. Однако уже через пару дней пара помирилась.

Старые друзья Диана Клас и Кердо Мёльдер, по слухам, стали встречаться после того, как музыкант некоторое время был один. Впервые пару застали вместе в начале ноября 2024 года в трактире «Имавере».

«Любовь и жизнь достойны того, чтобы их ценили, независимо от возраста. Будем смелыми и понимающими, не загоняйте себя в возрастные рамки, ведь счастье и любовь - свободны, как и мы сами», - написала Диана в соцсетях после того, как их отношения стали достоянием общественности.

В начале декабря Кердо Мёльдер и Диана Клас объявили о помолвке. «Да, я услышал это счастливое "дааааа!"» - рассказал Мёльдер порталу Elu24. Предложение руки и сердца он сделал в Венеции.

В январе разразился скандал, когда на танцполе Мёльдер поцеловал ведущую Керли Делло.

«Дорогие друзья! Вчера вечером случилось нечто, чем я чувствую, что должен с вами поделиться, прежде чем об этом появятся новости. На вечеринке, в хорошем настроении и немного подшофе, я перед всеми поцеловал другую женщину. Диана была рядом и видела это. Я искренне прошу прощения», - написал Кердо в социальных сетях.

Несмотря на произошедшее, Кердо и Диана быстро помирились, и продолжили планировать свадьбу.