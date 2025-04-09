Принца Гарри вывели из зала суда после неожиданного инцидента

Принц Гарри вернулся в Лондон во вторник, чтобы продолжить судебные тяжбы с Министерством внутренних дел Великобритании по поводу решения о снижении уровня его полицейской охраны во время пребывания в стране. Однако напряженный день принял неожиданный поворот, когда один из сторонников Гарри прервал заседание криком, после чего последовало быстрое вмешательство.
На заседании, проходящем частично за закрытыми дверями, пришлось сделать паузу, чтобы освободить помещение. В этот момент женщина выкрикнула: «Я поддерживаю тебя, принц Гарри!» Охранники сразу же вмешались и быстро вывели герцога из зала, обеспечивая дистанцию между женщиной и принцем. Прощаясь, женщина выкрикнула журналистам: «Если вы из СМИ, то именно вы - причина, по которой он больше не живет в Англии».