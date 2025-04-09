Принца Гарри вывели из зала суда после неожиданного инцидента

На заседании, проходящем частично за закрытыми дверями, пришлось сделать паузу, чтобы освободить помещение. В этот момент женщина выкрикнула: «Я поддерживаю тебя, принц Гарри!» Охранники сразу же вмешались и быстро вывели герцога из зала, обеспечивая дистанцию между женщиной и принцем. Прощаясь, женщина выкрикнула журналистам: «Если вы из СМИ, то именно вы - причина, по которой он больше не живет в Англии».