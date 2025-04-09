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Робби Уильямс рассказал о серьезном заболевании, которое получил после похудения на препаратах

Робби Уильямс.
Робби Уильямс. Фото: Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA

Известный британский певец Робби Уильямс впервые рассказал о своем редком заболевании, пишет УНИАН.

В интервью изданию The Mirror артист признался, что в прошлом году хотел похудеть. И он решил принимать препараты, с помощью которых быстро можно улучшить форму. Тогда, по словам Робби, он действительно избавился от 13 килограммов. Но после этого у него диагностировали цингу - заболевание, которое развивается на фоне острой нехватки витамина С.

«Я просто прекратил есть, у меня не было аппетита и я не получал питательных веществ», - отметил Уильямс.

Певец подчеркнул, что худеть он решил из-за того, что у него дисморфия тела. Поэтому, когда он стал слишком худощавым, то был счастлив.

«С дисморфией тела, когда люди говорят, что они обеспокоены тем, как ты выглядишь, ты говоришь: "Я достиг этого". Когда люди говорят: "Мы волнуемся, что ты слишком худой". То приходит в голову: "Джекпот, я достиг своего"», - добавил музыкант, но не отметил, как сейчас чувствует себя и как лечит цингу.

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