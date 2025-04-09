Робби Уильямс рассказал о серьезном заболевании, которое получил после похудения на препаратах

В интервью изданию The Mirror артист признался, что в прошлом году хотел похудеть. И он решил принимать препараты, с помощью которых быстро можно улучшить форму. Тогда, по словам Робби, он действительно избавился от 13 килограммов. Но после этого у него диагностировали цингу - заболевание, которое развивается на фоне острой нехватки витамина С.

«Я просто прекратил есть, у меня не было аппетита и я не получал питательных веществ», - отметил Уильямс.

Певец подчеркнул, что худеть он решил из-за того, что у него дисморфия тела. Поэтому, когда он стал слишком худощавым, то был счастлив.