Массовая отмена рейсов в Европе: два популярных среди жителей Эстонии аэропорта закрыты

В Италии сотрудники кабинного экипажа EasyJet начали четырехчасовую забастовку, что сильно повлияло на рейсы, прибывающие в Милан и Неаполь и вылетающие из этих городов.

Авиакомпания EasyJet подтвердила, что старается предложить пассажирам альтернативные решения: «Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать сбои, и информируем клиентов напрямую о доступных вариантах», - заявил представитель авиакомпании.

В то же время в Греции фактически полностью остановлено авиасообщение: авиадиспетчеры присоединились к всеобщей национальной забастовке, рассчитанной на 24 часа. В афинском аэропорту к утру было отменено более 170 рейсов, в Салониках - около 50. Отменены также десятки рейсов на Крит, Родос и в другие регионы.

Сильнее всего пострадала греческая национальная авиакомпания Aegean Airlines, но ощутимый удар пришелся и по EasyJet и Ryanair. В общей сложности отменено более 200 рейсов, включая десятки маршрутов из Великобритании в Грецию.

В соцсетях пассажиры делятся своим возмущением: «Моя семья собиралась в Грецию на пасхальные каникулы, но теперь мы застряли в Италии - забастовка в Афинах оставила нас здесь, а сделать новое бронирование невозможно», - написал один из путешественников в X (бывший Twitter).

Хотя в подобных случаях, вызванных «чрезвычайными обстоятельствами», пассажиры не имеют права на денежную компенсацию, авиакомпании обязаны предоставить питание, проживание и, при необходимости, транспорт.