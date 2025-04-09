ВИДЕО Таллиннская группа Lemon Trees сняла клип на кладбище

Клип сняла Диана Дидык, которая является постоянным фотографом, дизайнером и оператором группы. Монтаж видео выполнил автор музыки и текстов группы Lemon Trees Дан Ротарь. Дидык также оформила пластинки Lemon Trees Hollow Moon Tales, Random Years, «Бытовой символизм» и все синглы коллектива, записанные Александром Енотовым на студии 100 Gramm Records.

Помимо этого Диана Дидык сняла для группы клипы на синглы Megapolis, Everything, «Варшава - Берлин» и «Вода сирен». Эти работы вызвали живой интерес не только в местных СМИ и тематических музыкальных сообществах, но и за рубежом. За свои ролики для Lemon Trees Диана удостоилась наград на международных фестивалях «Невиданное кино» и Laterna Magica.