Жители Финляндии все чаще ездят в Эстонию за медицинской помощью

Газета Helsingin Sanomat сообщает, что в прошлом году Финляндия выделила 366 500 евро на покрытие расходов, связанных с лечением своих граждан в Эстонии. Этим вариантом заинтересовались сотни граждан Финляндии. Однако далеко не все заявки были одобрены, а рассмотрения зачастую приходится ждать несколько недель.