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Жители Финляндии все чаще ездят в Эстонию за медицинской помощью

Фото статьи
Фото: kaboompics.com

Газета Helsingin Sanomat сообщает, что в прошлом году Финляндия выделила 366 500 евро на покрытие расходов, связанных с лечением своих граждан в Эстонии. Этим вариантом заинтересовались сотни граждан Финляндии. Однако далеко не все заявки были одобрены, а рассмотрения зачастую приходится ждать несколько недель.

По данным финского издания Helsingin Sanomat, ежегодно сотни граждан Финляндии пользуются возможностью получить медицинские услуги в Эстонии, в основном из-за длинных очередей на лечение на родине.

Управление социального страхования Финляндии Kela в прошлом году хотя бы частично компенсировало 1685 медицинских процедур, за которыми финны самостоятельно обращались в Эстонии. Общая сумма компенсаций составила 366 500 евро.

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