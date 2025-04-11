ФОТО И ВИДЕО Посетители Maxima в Ласнамяэ негодуют: «Зашла в туалет, а там сидела бездомная»

В редакцию Limon.ee обратились две жительницы Ласнамяэ Александра и Виктория. По словам женщин, в магазине Maxima XXX по адресу Линнамяэ-теэ, 57 часто собираются бездомные, а туалеты до безобразия грязные. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле.
В своем письме Александра рассказала, что часто ходит в Maxima на улице Линнамяэ-теэ, 57. По ее словам, с недавних пор пользоваться туалетами в магазине стало невозможно, ввиду их сомнений относительно чистоты.
«Такое ощущение, что туалеты вовсе перестали убирать после того, как там заменили освещение на синее. Причем это освещение настолько тусклое, что приходится включать фонарик на телефоне, чтобы хоть что-то разглядеть и не споткнуться», - описывает она.
Александра утверждает, что туалетная бумага также зачастую отсутствует. «Но все, что ты в итоге видишь с помощью фонаря - это грязь. И на полу, и на унитазах. Легче перетерпеть до дома, лишь бы не находиться в этом туалете ни минуты больше», - пишет она.
Еще одна частая посетительница магазина, Виктория, обеспокоена присутствием асоциальных мужчин, а порой и женщин, с явными признаками алкогольного опьянения: «Они там и в туалетах, и рядом с входом в магазин, часами греются. От них исходит тошнотворный запах. Иногда их бывает сразу несколько человек - заходить в магазин становится неприятно, а порой, откровенно говоря, страшно».
По словам женщины, охрана прогнать их не может: «Когда охранники пытаются их выгнать, те недалеко уходят - остаются либо в тамбуре между магазином и улицей, либо сидят рядом с посылочными автоматами SmartPost, где бомжей, кажется, никто не трогает».
«Зашла в туалет, а там сидела бездомная»
Мы приехали к магазину Maxima XXX в дневное время, но нам не удалось обнаружить там ни одного вышеописанного персонажа. Однако, пообщавшись с посетителями, мы выяснили, что Виктория и Александра - не единственные, кто сталкивался с описанными проблемами.
«Недавно я зашла в туалет, и туалетной бумаги не было почти во всех кабинках. Была только в одной, где находилась бездомная женщина. Честно говоря, это было не очень приятно», - рассказала жительница Ласнамяэ Полина.
По словам Матвея, бездомные - завсегдатаи этого магазина: «Как ни приду - они всегда тут». Тем не менее, он ни разу не сообщал об этом сотрудникам: «Просто не обращаю на них внимания».
Житель Ласнамяэ Роман предположил, что виной тому погодные условия: «Сам я их не замечал, но, наверное, они собираются потому, что на улице холодно. В туалетах действительно грязно - и в Maxima, и в Selver», - отметил он, добавив, что решением подобных проблем должны заниматься власти Таллинна.
Опрос показал, что есть посетители, которые никогда не сталкивался с описанными проблемами.
Немедленно выгонять бездомных - неоправданно
По словам Яники Яаго, руководителя отдела коммуникаций Maxima Eesti OÜ, уборка туалетов и пополнение туалетной бумаги и мыла осуществляется не реже одного раза в два часа.
«Если клиент замечает, что туалет оказался грязным или, например, отсутствует туалетная бумага, об этом всегда можно сообщить на информационную стойку или любому сотруднику магазина - в таком случае мы незамедлительно проведем внеплановую уборку», - уверяет она, добавляя, что подобные жалобы поступают крайне редко.
По словам Яаго, в магазине действительно время от времени собираются бездомные: «Если видно, что кто-то просто "убивает время" в помещениях магазина, сотрудники службы охраны просят этих людей покинуть магазин».
«Однако если они не представляют угрозы и не создают неудобств другим, требование о том, чтобы они немедленно покинули магазин, неоправданно», - заключает она.