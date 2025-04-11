ФОТО И ВИДЕО Посетители Maxima в Ласнамяэ негодуют: «Зашла в туалет, а там сидела бездомная»

Мы приехали к магазину Maxima XXX в дневное время, но нам не удалось обнаружить там ни одного вышеописанного персонажа. Однако, пообщавшись с посетителями, мы выяснили, что Виктория и Александра - не единственные, кто сталкивался с описанными проблемами.

«Недавно я зашла в туалет, и туалетной бумаги не было почти во всех кабинках. Была только в одной, где находилась бездомная женщина. Честно говоря, это было не очень приятно», - рассказала жительница Ласнамяэ Полина.

По словам Матвея, бездомные - завсегдатаи этого магазина: «Как ни приду - они всегда тут». Тем не менее, он ни разу не сообщал об этом сотрудникам: «Просто не обращаю на них внимания».

Житель Ласнамяэ Роман предположил, что виной тому погодные условия: «Сам я их не замечал, но, наверное, они собираются потому, что на улице холодно. В туалетах действительно грязно - и в Maxima, и в Selver», - отметил он, добавив, что решением подобных проблем должны заниматься власти Таллинна.

Опрос показал, что есть посетители, которые никогда не сталкивался с описанными проблемами.

Maxima, Линнамяэ-теэ, 57. Фото: Константин Седнев

Немедленно выгонять бездомных - неоправданно

По словам Яники Яаго, руководителя отдела коммуникаций Maxima Eesti OÜ, уборка туалетов и пополнение туалетной бумаги и мыла осуществляется не реже одного раза в два часа.

«Если клиент замечает, что туалет оказался грязным или, например, отсутствует туалетная бумага, об этом всегда можно сообщить на информационную стойку или любому сотруднику магазина - в таком случае мы незамедлительно проведем внеплановую уборку», - уверяет она, добавляя, что подобные жалобы поступают крайне редко.

По словам Яаго, в магазине действительно время от времени собираются бездомные: «Если видно, что кто-то просто "убивает время" в помещениях магазина, сотрудники службы охраны просят этих людей покинуть магазин».