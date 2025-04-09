Знали ли вы, что воду можно пить неправильно - так, что вместо пользы получится вред? Не знали? Большинство - тоже! Эксперт Мари Лакспере раскрывает рецепт напитка, который омолаживает, улучшает пищеварение и стимулирует работу лимфатической системы.

Рекомендациям Мари Лакспере легко доверять. Эксперт в сфере красоты из Эстонии, ежедневно работающая с клиентами в Париже и Дубае, в свои 41 год выглядит как минимум на десять лет моложе. У нее чистая кожа, сияющий цвет лица, высокий уровень энергии и ярко выраженная талия. Что она для этого делает? Мари не жадничает и с радостью делится своими знаниями.