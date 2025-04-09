Ср, 9.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ФОТОНОВОСТЬ Эстонский модельер, не раз одевавшая шведскую принцессу, станет матерью

Модный дизайнер Лилли Яхило и Велье Сикк.
Модный дизайнер Лилли Яхило и Велье Сикк. Фото: Mihkel Maripuu

В семье модельера Лилли Яхило и ее партнера Велье Сикка скоро ожидается прибавление!

Яхило изготавливала платья, например, для жены президента Эстонии Сийрье Карис ко Дню независимости, а также несколько раз для шведской принцессы Софии. Во вторник, когда Сирье Карис познакомила находящуюся в Эстонии с официальным визитом первую леди Польши Агату Корнхаузер-Дуда с работами Лилли Яхило, на фотографиях, снятых во время встречи, был заметен растущий живот модельера.

Яхило посетила президентский прием в феврале вместе со своим партнером, учителем технологии, Велье Сикком. В 2021 году Яхило была также удостоена ордена Белой звезды V класса.

107-я годовщина Эстонской Республики. Приветственная церемония президентского приема в Белом зале Эстонии. Модельер Лилли Яхило и Велье Сикк.
107-я годовщина Эстонской Республики. Приветственная церемония президентского приема в Белом зале Эстонии. Модельер Лилли Яхило и Велье Сикк. Фото: Mihkel Maripuu
Комментарии

Ключевые слова

Наверх