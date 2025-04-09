ФОТОНОВОСТЬ Эстонский модельер, не раз одевавшая шведскую принцессу, станет матерью

Яхило изготавливала платья, например, для жены президента Эстонии Сийрье Карис ко Дню независимости, а также несколько раз для шведской принцессы Софии. Во вторник, когда Сирье Карис познакомила находящуюся в Эстонии с официальным визитом первую леди Польши Агату Корнхаузер-Дуда с работами Лилли Яхило, на фотографиях, снятых во время встречи, был заметен растущий живот модельера.