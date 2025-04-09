ВИДЕО Жители Таллинна начали гневаться на мини-мопеды: «Нужно их запретить!»

Жители Таллинна рассказали, пользовались ли они мини-мопедами, мешают ли те им и какие меры, по их мнению, должны принять городские власти.

Ксения

Ксения. Фото: Константин Седнев

Мини-мопеды мне особо не мешают, но и сама я ими не пользовалась - неудобно. Больше всего меня волнует безопасность тех ребят, кто гоняет слишком быстро. К тому же многие ходят в наушниках и не слышат, а также не видят происходящего вокруг. Это может привести к ДТП. Не думаю, что количество аварий зависит от возраста, но ограничения скорости городским властям Таллинна ввести необходимо.

Возможно, стоит создать больше парковочных мест. Нужно сделать то же самое, что и с самокатами. Люди должны больше заботиться друг о друге - и не ездить в парках, потому что именно там это особенно мешает.

Виталий

Виталий. Фото: Константин Седнев

Мини-мопеды скорее мешают, чем нет. Их больше в жилых районах, чем в центре города. Передвигаться по тротуару или стоять на остановке, когда мимо быстро проезжает мини-мопед, - некомфортно. То, что ими часто управляют несовершеннолетние, конечно, плохо - это просто опасно. Тем более что ездят без шлемов, а также вдвоем и даже втроем. Последствия могут быть плачевными.