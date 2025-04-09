ВИДЕО Жители Таллинна начали гневаться на мини-мопеды: «Нужно их запретить!»

С момента появления арендных мини-мопедов на улицах Таллинна прошло чуть более двух недель, однако за это время произошло уже несколько серьезных ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних. Что об этом думают жители столицы?
Жители Таллинна рассказали, пользовались ли они мини-мопедами, мешают ли те им и какие меры, по их мнению, должны принять городские власти.
Ксения
Мини-мопеды мне особо не мешают, но и сама я ими не пользовалась - неудобно. Больше всего меня волнует безопасность тех ребят, кто гоняет слишком быстро. К тому же многие ходят в наушниках и не слышат, а также не видят происходящего вокруг. Это может привести к ДТП. Не думаю, что количество аварий зависит от возраста, но ограничения скорости городским властям Таллинна ввести необходимо.
Возможно, стоит создать больше парковочных мест. Нужно сделать то же самое, что и с самокатами. Люди должны больше заботиться друг о друге - и не ездить в парках, потому что именно там это особенно мешает.
Виталий
Мини-мопеды скорее мешают, чем нет. Их больше в жилых районах, чем в центре города. Передвигаться по тротуару или стоять на остановке, когда мимо быстро проезжает мини-мопед, - некомфортно. То, что ими часто управляют несовершеннолетние, конечно, плохо - это просто опасно. Тем более что ездят без шлемов, а также вдвоем и даже втроем. Последствия могут быть плачевными.
Сам на мини-мопеде пока не катался, но очень хочу попробовать. Честно говоря, я до конца не понял, где на нем можно передвигаться, а где нельзя. По тротуару вроде бы запрещено, но если на нем нарисованы «человечек и велосипед» - уже можно. На велодорожках, кажется, можно, но их настолько мало, что далеко не уедешь.
Интересно, что городские власти сами с помпой запустили этот проект: фотографировались, улыбались, показывали «класс», как это здорово, - теперь сами же с этим борются. Наверное, нужно что-то менять: строить больше велодорожек, уменьшать количество автомобильных полос, возможно - ограничить число мини-мопедов на улицах.
Екатерина
В целом - все равно, они мне не мешают. Ни разу не видела, чтобы мимо проезжал мини-мопед, и вообще не замечала, чтобы на них кто-то катался. Но если действительно происходят аварии и катаются несовершеннолетние, то я против.
Честно говоря, и в электросамокатах приятного мало. Я таким видом транспорта не пользуюсь. А если на мини-мопедах ездят по тротуарам, то, думаю, нужно запретить их на законодательном уровне. Пусть уж лучше останутся самокаты - и то... Велосипеды - нормально.
Елена
Красные мини-мопеды мне не мешают и никогда не мешали. Я спокойно хожу по улице - много раз они проезжали мимо, всегда аккуратно. Пока никаких проблем не было. Сама пока не каталась, но думаю, что попробую.
Антонина и Людмила
Обе: Конечно видели и у дома, и в новостях.
Л: Я считаю, что возрастные ограничения необходимы. Для детей не имеет значения, что по дороге идут, например, бабушки. Ездить должны люди постарше.
А: Тоже так думаю. Пусть катаются те, кому есть 18. Дети не думают.
Ольга
Мини-мопеды видела. Мне они не мешают, и никаких правонарушений я не замечала.