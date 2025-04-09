Актер Александр Петров в 36 лет впервые стал отцом

О том, что его вторая жена Виктория Антонова беременна, артист сообщил поклонникам ранее, опубликовав в соцсети фото с супругой. Для 36-летней кинозвезды ребенок стал первенцем.

Официально о появлении его на свет чета не сообщала, но журналистам о счастливом событии рассказали члены близкого круга. Как оказалось, у Петрова родился сын. Какое имя дали младенцу родители, пока неизвестно.

Отсутствуют и кадры с малышом счастливых супругов. Напомним, что пара поженилась 25 ноября 2023 года. Они познакомились на Патриарших прудах случайно, во время прогулки. Через пару свиданий Александр сделал Виктории предложение.