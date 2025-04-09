Меган Маркл рассказала о своем диагнозе, который у нее обнаружили после родов

Подкаст Confessions of a Female Founder Меган Маркл записала с бизнесвумен Уитни Вулф Херд. Она является основательницей приложения Bumble и соосновательницей Tinder. Знаменитость расспрашивала у подруги о развитии ее бизнеса и делилась своим опытом.

Когда тема зашла о здоровье, она сообщила, что пережила тяжелую болезнь после родов. Маркл впервые призналась, что у нее была преэклампсия - осложнение во время или после беременности. Для нее характерно высокое кровяное давление и наличие белка в моче.

«У нас обеих был очень похожий опыт - хотя мы тогда еще не знали друг друга - с послеродовым периодом. У нас у обеих была послеродовая преэклампсия», - поделилась Меган.

Это медицинское расстройство при отсутствии должного лечения может привести к проблемам с печенью, почками, зрением. Бывало, что ситуация доходила даже до смерти. Герцогиня призналась, что она оказалась на грани жизни и смерти, но при этом скрывала это от публики и пыталась казаться здоровой.

«И ты все еще пытаешься жонглировать всеми этими вещами, а мир не знает, что происходит. Ты пытаешься появляться для людей, появляться в основном ради своих детей. Но такие вещи - это вопрос жизни или смерти», - сказала Меган Маркл.

Ее подруга-предпринимательница с восторгом высказалась о силе Маркл, которая поборола недуг. А также она была удивлена, что герцогиня сразу после рождения первенца появилась на публике, несмотря на свои проблемы со здоровьем.

«Я никогда не забуду твои фото после рождения Арчи, когда весь мир ждал его дебют. Я тогда уже стала или вот-вот должна была стать мамой. И я такая: "О Боже, как эта женщина делает это? Как она надевает каблуки и представляет ребенка на глазах у всего мира?" Я едва могла пережить доставку к двери. Я говорила: "Пожалуйста, не смотрите на меня, оставьте все на улице". Послеродовой период такой сумасшедший», - поделилась Уитни.