ПОЧЕМУ? Людям с собаками запретили гулять в самой красивой части Кадриорга

Жители Таллинна на прошлой неделе обратили внимание на появившиеся в парке Кадриорг знаки, запрещающие нахождение там с собаками. Интересно, что представитель парка утверждает, что такие знаки появились на этой территории уже много лет назад.
Евгения любит гулять со своей собакой в парках столицы. На прошлой неделе она отправилась в крупнейший парк Таллинна - Кадриорг. Каково же было ее удивление, когда у входа на территорию, прилегающую к Лебединому пруду, она обнаружила знаки, запрещающие гулять с собаками.
«Всегда гуляла там с собакой, а тут увидела эти знаки. То есть, там теперь вообще нельзя с собакой гулять или все-таки можно пройти по этому участку в другую часть парка?» - задается вопросом жительница Таллинна.
Другой читатель, Виталий, который обычно передвигается по столице пешком, также заметил запрещающие выгул собак знаки в Кадриорге. «Это дискриминация собак!» - шутливо отмечает он.
Виталий также предположил, что, возможно, запрет может быть связан с приближением теплого времени года, когда жители и гости города часто устраивают на траве в парке пикники.. «Может, таким образом руководство парка пытается избежать неприятных ситуаций. Например, чтобы никто не расстелил покрывало на собачьих фекалиях», - предполагает он.
Живущая в шаговой доступности от парка Мария тоже недовольна появившимися знаками. «Я стараюсь сбросить лишний вес и в свободное время иду в Кадриорг с собакой. Мы идем со стороны улицы Фельманни через Лебединый пруд на большой круг за президентским дворцом. Теперь, увидев эти знаки, приходится обходить и наш путь уже не такой живописный», - говорит она.
Кадриорг: знаки установлены в так называемых элитных зонах парка
Руководитель общего отдела, исполняющая обязанности руководителя учреждения Kadrioru Park, Пилле Сыстра говорит, что запрещающие гулять с собаками знаки не новы для парка Кадриорг. «Такие знаки появились на этой территории уже много лет назад. Поскольку старые знаки были изношены и выглядели устаревшими, мы их обновили. Из-за отсутствия зелени и цветов они сейчас особенно заметны. В парке Кадриорг не запрещено гулять с собаками, однако в правилах парка есть пункт, запрещающий это в некоторых зонах», - объясняет она.
Сыстра привела в пример выдержку из внутренних правил парка: «Гулять с собаками запрещено на обозначенных территориях, за исключением собак-поводырей и вспомогательных собак с разрешением, например, на территории Лебединого пруда и Японского сада».
По словам представителя парка, это решение было принято потому, что многие владельцы собак, к сожалению, не соблюдают правила, позволяя своим питомцам свободно бегать и причинять неудобства. «Речь идет о так называемых элитных зонах парка, например, о летних цветочных и узорчатых клумбах около Лебединого пруда, чувствительных формах хвойных растений в Японском саду и так далее. Поэтому руководство парка совместно с садовниками решило запретить прогулки с собаками в некоторых участках парка», - поясняет Сыстра.
Она добавляет, что штрафовать тех, кто игнорирует запрет, парк не будет, но парковые охранники могут иногда указывать на эти знаки. «Мы понимаем недовольство ответственных людей и обязательно пересмотрим этот пункт правил через некоторое время. Мы также надеемся, что со временем люди начнут замечать и заботиться об окружающей среде», - говорит Сыстра.