ПОЧЕМУ? Людям с собаками запретили гулять в самой красивой части Кадриорга

Руководитель общего отдела, исполняющая обязанности руководителя учреждения Kadrioru Park, Пилле Сыстра говорит, что запрещающие гулять с собаками знаки не новы для парка Кадриорг. «Такие знаки появились на этой территории уже много лет назад. Поскольку старые знаки были изношены и выглядели устаревшими, мы их обновили. Из-за отсутствия зелени и цветов они сейчас особенно заметны. В парке Кадриорг не запрещено гулять с собаками, однако в правилах парка есть пункт, запрещающий это в некоторых зонах», - объясняет она.

Сыстра привела в пример выдержку из внутренних правил парка: «Гулять с собаками запрещено на обозначенных территориях, за исключением собак-поводырей и вспомогательных собак с разрешением, например, на территории Лебединого пруда и Японского сада».

По словам представителя парка, это решение было принято потому, что многие владельцы собак, к сожалению, не соблюдают правила, позволяя своим питомцам свободно бегать и причинять неудобства. «Речь идет о так называемых элитных зонах парка, например, о летних цветочных и узорчатых клумбах около Лебединого пруда, чувствительных формах хвойных растений в Японском саду и так далее. Поэтому руководство парка совместно с садовниками решило запретить прогулки с собаками в некоторых участках парка», - поясняет Сыстра.