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Актер Михаил Ефремов вышел из тюрьмы

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов. Фото: Maxim shemetov / REUTERS / Scanpix

Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в белгородской Алексеевке и уже едет домой в Москву. Об этом журналистам сообщил его адвокат Юрий Падалко. Как сообщил представитель актера, он отправился по месту регистрации сразу после вступления судебного решения в силу.

Из колонии Ефремова, как утверждает телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката, «вывезли тайно, чтобы обойти толпу журналистов». Адвокат Юрий Падалко отметил, что никакого реанимобиля Ефремову не понадобилось. А Окуда пошла такая информация, представитель актера не имеет ни малейшего понятия.

Известно, что по прибытии в Москву Михаил планирует вплотную заняться своим здоровьем, которое за годы в колонии сильно ухудшилось: у актера наблюдаются серьезные проблемы с легкими, сердцем и позвоночником.​

Также сообщается, что уже по окончании лечения Ефремов вернется к работе.

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