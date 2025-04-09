Актер Михаил Ефремов вышел из тюрьмы

Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в белгородской Алексеевке и уже едет домой в Москву. Об этом журналистам сообщил его адвокат Юрий Падалко. Как сообщил представитель актера, он отправился по месту регистрации сразу после вступления судебного решения в силу.
Из колонии Ефремова, как утверждает телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката, «вывезли тайно, чтобы обойти толпу журналистов». Адвокат Юрий Падалко отметил, что никакого реанимобиля Ефремову не понадобилось. А Окуда пошла такая информация, представитель актера не имеет ни малейшего понятия.
Известно, что по прибытии в Москву Михаил планирует вплотную заняться своим здоровьем, которое за годы в колонии сильно ухудшилось: у актера наблюдаются серьезные проблемы с легкими, сердцем и позвоночником.
Также сообщается, что уже по окончании лечения Ефремов вернется к работе.