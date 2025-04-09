Актер Михаил Ефремов вышел из тюрьмы

Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в белгородской Алексеевке и уже едет домой в Москву. Об этом журналистам сообщил его адвокат Юрий Падалко. Как сообщил представитель актера, он отправился по месту регистрации сразу после вступления судебного решения в силу.