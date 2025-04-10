ГОРОСКОП НА 10 АПРЕЛЯ Усилия Весов увенчаются успехом, а Водолеям день покажется весьма утомительным

Скорпион

Отложите дела – сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы проявлять чудеса трудового энтузиазма и подавать коллегам пример профессионального рвения. Мелкие проблемы на работе решатся сами собой, за более серьезные же лучше браться в другой день. Не исключены финансовые проблемы, возможна задержка ожидаемых выплат. Неплохо складываются отношения с деловыми партнерами, но полной ясности пока нет, что и заставляет вас чувствовать некоторую тревогу.

Общение с членами семьи будет радовать, возможно получение приятных новостей издалека. Романтические перспективы хороши у тех, кто планирует активный отдых и участие в общественных мероприятиях; стабильные пары смогут расширить круг своих интересов.

Стрелец

День подходит для делового общения, обсуждения профессиональных проблем и планов на будущее. Вы готовы к сотрудничеству с самими разными людьми, а оригинальные и смелые идеи обязательно привлекут к себе внимание. Однако для того, чтобы дело не ограничилось разговорами, вам придется на время уйти в тень, умерить свои амбиции и доверить роль лидера другому человеку. Тем не менее, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в основном от вас.

Это не самый подходящий день для романтических знакомств, новое увлечение принесет больше проблем, чем радости. Ваше расположение может завоевать человек, встречи с которым будут редкими, а взаимная любовь – почти невозможной.

Козерог