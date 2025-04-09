ВИДЕО Как в кино: гонка в Тартумаа завершилась серьезным ДТП

В редакцию Elu24 прислали видео, на котором видно, как по дороге на высокой скорости движутся два автомобиля - впереди серый, позади черный. В какой-то момент черный автомобиль догоняет серый и таранит его.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ранне Кейск, около двух часов дня полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Тартуском шоссе в Эльва. В аварии столкнулись легковые автомобили Mercedes и BMW. Последний от от удара отбросило в проезжающий рядом фургон Opel. Водитель Mercedes скрылся с места аварии.

По словам очевидцев, перед столкновением водители BMW и Mercedes устроили гонку, добавила Кейск.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента полиция начала производство. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водители BMW и Opel были трезвы.