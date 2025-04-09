ВИДЕО Солист OneRepublic показал тату, которые сделал в странах Балтии

В видео Райан демонстрирует татуировки на своих руках, которые были сделаны в его любимых местах по всему миру, где он выступал. Он упоминает Италию, Гонконг, Бангкок, Токио и даже Литву.

Но, указывая на татуировку на левой руке в виде черепа, курящего трубку, Райан с улыбкой говорит, что она была сделана в Латвии.