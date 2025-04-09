НОВЫЙ ТРЕНД Секрет идеальных локонов: женщины надевают на голову трусы

В TikTok постоянно делятся хитроумными способами получить красивые локоны без термообработки - от косичек и бигудей до носков и поясов от халата. Все ради того, чтобы легко и без усилий проснуться с вьющейся прической, не повредив волосы. Но этой весной поклонники бьюти-контента в TikTok оказались удивлены и слегка озадачены: вместо плоек в ход пошло нижнее белье.