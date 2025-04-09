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НОВЫЙ ТРЕНД Секрет идеальных локонов: женщины надевают на голову трусы

Фото статьи
Фото: Shutterstock

В TikTok постоянно делятся хитроумными способами получить красивые локоны без термообработки - от косичек и бигудей до носков и поясов от халата. Все ради того, чтобы легко и без усилий проснуться с вьющейся прической, не повредив волосы. Но этой весной поклонники бьюти-контента в TikTok оказались удивлены и слегка озадачены: вместо плоек в ход пошло нижнее белье.

Контент-мейкер @zoreandtomek недавно вызвала ажиотаж в TikTok, когда опубликовала видео, на котором накручивает свои прямые волосы на бесшовные стринги, а затем ложится спать.

Утром она снимает стринги с волос - и распускаются упругие локоны, напоминающие прическу русалки. Зрители были ошеломлены, и, как сообщает New York Post, тренд, разумеется, начал стремительно набирать популярность.

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