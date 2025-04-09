ГАЛЕРЕЯ Платья из пакетов и газет: школьники Ида-Вирумаа удивили экологичным креативом

4 апреля 2025 года Йыхвиский концертный дом наполнился яркими красками, энергией и волнением - здесь прошел 12-й Ида-Вирумааский конкурс школьной моды из вторичных материалов Moedem 2025. Вдохновленный темой «Зеленая волна», конкурс в этом году объединил не только юных модельеров, но и всех, кто верит в силу креатива и заботу о планете.
Конкурс стал главным событием проекта «Зелtная волна», организованного Йыхвиской Кесклиннаской школой совместно с некоммерческим объединением MTÜ Kuldne Idee при поддержке Европейского Союза.
Подготовка к конкурсу началась задолго до финального дефиле. В течение нескольких недель для учеников Йыхвиской Кесклиннаской школы проводились мастер-классы по дизайну, фотосъемке, работе со стеклом, бумагой и текстилем, созданию аксессуаров, а также уроки сценического мастерства и основ экологии. Это дало участникам не только новые знания, но и уверенность в себе, возможность раскрыть потенциал и научиться работать в команде.
24 марта школьники из шести учебных заведений - Нарвская Кесклиннаская школа, Нарвская Эстонская гимназия, Йыхвиская основная школа, Кохтла-Ярвеская Ахтмеская и Славянская основные школы, а также Йыхвиская Кесклиннаская школа - приняли участие в «Дне вдохновения». Под руководством дизайнера Анны Чирковой они создавали коллажи костюмов из вырезок старых журналов и текстиля, обсуждали идеи устойчивой моды, делились эскизами и вдохновлялись примерами экологичного дизайна.
Не менее важной оказалась встреча с Илоной Калдре, которая поделилась историями из своего творческого пути, рассказала о мотивации и способах самовыражения через моду. Эта встреча помогла участникам поверить в себя и смелее двигаться вперед.
История конкурса уходит в 2013 год, когда он впервые прошел в Кохтла-Ярвеской основной школе. За эти годы Moedem превратился не просто в соревнование, а в важную часть школьной культурной жизни региона. С 2023 года конкурс стал переходящим - право проведения и кубок ежегодно передаются школе-победителю. В 2025 году эта честь досталась Йыхвиской Кесклиннаской школе.
Открытие конкурса стало настоящим праздником. На сцену вышли прошлогодние победители - ученики 8А класса Йыхвиской Кесклиннаской школы с номером Quasar Voyage. За ними последовала зажигательная и харизматичная «Свадьба» от 7А класса - победителя школьного тура среди старшеклассников. А команда 5А класса представила коллекцию «Времена года», вдохновленную природой.
В конкурсе приняли участие восемь команд. Каждая коллекция вызвала восхищение - жюри отметило высокий уровень подготовки, оригинальность подачи и бережное отношение к окружающей среде.
Победителями конкурса в этом году стали ученики Нарвской Кесклиннаской школы с коллекцией «Вдохновение Версаля». Образ, созданный из газет и паркетной подложки, покорил жюри стилем и утонченностью.
В жюри вошли: специалист Совета по образованию и делам молодежи (HARNO) и политик Вирве Линдер, медиа-персона Илона Калдре, дизайнер Анна Чиркова, журналист и руководитель портала Limon.ee Светлана Карабут . Профессионалы отметили высокий уровень работ, смелость идей и искреннюю любовь к природе, отраженную в каждой детали костюмов.