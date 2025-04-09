ГАЛЕРЕЯ Платья из пакетов и газет: школьники Ида-Вирумаа удивили экологичным креативом

Конкурс стал главным событием проекта «Зелtная волна», организованного Йыхвиской Кесклиннаской школой совместно с некоммерческим объединением MTÜ Kuldne Idee при поддержке Европейского Союза.

Подготовка к конкурсу началась задолго до финального дефиле. В течение нескольких недель для учеников Йыхвиской Кесклиннаской школы проводились мастер-классы по дизайну, фотосъемке, работе со стеклом, бумагой и текстилем, созданию аксессуаров, а также уроки сценического мастерства и основ экологии. Это дало участникам не только новые знания, но и уверенность в себе, возможность раскрыть потенциал и научиться работать в команде.

24 марта школьники из шести учебных заведений - Нарвская Кесклиннаская школа, Нарвская Эстонская гимназия, Йыхвиская основная школа, Кохтла-Ярвеская Ахтмеская и Славянская основные школы, а также Йыхвиская Кесклиннаская школа - приняли участие в «Дне вдохновения». Под руководством дизайнера Анны Чирковой они создавали коллажи костюмов из вырезок старых журналов и текстиля, обсуждали идеи устойчивой моды, делились эскизами и вдохновлялись примерами экологичного дизайна.

Не менее важной оказалась встреча с Илоной Калдре, которая поделилась историями из своего творческого пути, рассказала о мотивации и способах самовыражения через моду. Эта встреча помогла участникам поверить в себя и смелее двигаться вперед.