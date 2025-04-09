ФОТО Меган Маркл показала архивные фото и рассказала, как зарабатывала в детстве

На снимках будущая герцогиня Сассекская позирует в школьной форме, а также с другими детьми.

«Предпринимательство можно начать в молодом возрасте. (Кстати, прошло столько лет, а я все еще продаю печенье!)», - написала она, рекламируя первый выпуск своего подкаста «Исповеди женщины-основательницы».

Первой гостьей подкаста стала американская предпринимательница Уитни Вульф Херд. Она является основателем, исполнительным председателем и бывшим генеральным директором публичной платформы онлайн-знакомств Bumble, запущенной в 2014 году. Уитни является соучредителем Tinder, а ранее была вице-президентом по маркетингу.

В беседе две женщины затронули немало тем и даже пришли к выводу, что у них был одинаковый опыт после рождения ребенка - послеродовая преэклампсия. Это редкое и потенциально опасное для жизни состояние, характеризующееся высоким кровяным давлением и избытком белка в моче вскоре после родов, согласно данным клиники Майо.

Тем временем принц Гарри недоволен возросшей активностью своей жены в том, что касается публичности их детей: пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет.