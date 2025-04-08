Украинскую модель нашли с переломами в Дубае: какое наказание получит виновный в ее исчезновении

Долгое время украинка находилась в критическом состоянии. Как сообщили представители правоохранительных органов в комментарии для издания OBOZ.UA, виновному в нанесении травм модели и ее исчезновении грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины. Иностранные правоохранители называли другую версию получения переломов львовянкой. В частности, они утверждали, что Мария упала с большой высоты. На недостроенное здание она якобы пришла сама.

Однако в Украине дело расследуют по факту торговли людьми, вербовки, перемещения, сокрытия, передачи человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости потерпевшего.

Что известно об исчезновении Ковальчук

9 марта этого года Ковальчук, которая находилась в Дубае, исчезла. Девушка сообщила матери, что останется на ночевку у якобы представителей модельного агентства, с которыми была на вечеринке, после чего перестала выходить на связь. Через два дня после мероприятия она планировала вылететь в Таиланд по работе, но этого не произошло.