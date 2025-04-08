Засомневались в отцовстве: Хью Грант пожаловался на сотрудников аэропорта в Лондоне

В публикации на Х актер раскритиковал сотрудника иммиграционной службы за то, что тот якобы вел себя «навязчиво, оскорбительно и жутко» во время встречи с его детьми. Он утверждал, что у его детей спросили, является ли он и его жена Анна Эберштейн их родителями.

«Только что пролетел через Хитроу с женой и детьми. У всех нас в паспортах одна и та же фамилия - Грант. Сотрудник иммиграционной службы вовлекает моих детей в болтовню, а затем шепчет им: "Это ваши мама и папа?" Навязчиво, оскорбительно и жутко», - написал он еще несколько дней назад.

Just came through Heathrow with wife and children. We all have the same last name (Grant) on our passports. Immigration officer engages my children in chit chat then whispers to them “Are these your Mum and Dad?” . Intrusive, insulting and creepy. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) April 4, 2025

Хью и Анна воспитывают троих детей - 12-летнего Джона Манго, девятилетнюю Лулу Дэнжер и шестилетнюю Блю. У Гранта также есть 13-летняя дочь Табита Сяо и 11-летний сын Феликс Чанг от актрисы Тинглан Хонг.

Представитель аэропорта Хитроу подтвердил таблоиду, что сотрудники Пограничной службы работают в Министерстве внутренних дел, а не в аэропорту. Журналисты обратились в ведомство за комментариями.

«Если вы путешествуете с несовершеннолетним ребенком и не являетесь его родителем или так может показаться, например, если у вас другая фамилия, мы можем задать вам несколько вопросов, чтобы установить ваши отношения. Мы всегда будем делать это как можно быстрее и таким образом, чтобы это отвечало интересам ребенка и вовлеченного взрослого», - гласит статья Пограничной службы на веб-сайте правительства Великобритании.

В ноябре прошлого года Грант рассказал, что впервые стал отцом в 52 года.

«Сейчас мне 64, знаете ли, а младшему ребенку шесть, и мне нужно долгое пребывание в санатории или аббатстве», - шутил он. Актер также признавался, что из-за ативности и шума, который создают его дети, он «немного прячется в туалете».