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Засомневались в отцовстве: Хью Грант пожаловался на сотрудников аэропорта в Лондоне

Хью Грант и Анна Эберштейн.
Хью Грант и Анна Эберштейн. Фото: ANDY RAIN

64-летний британский актер театра и кино Хью Грант сообщил, что попал в неприятную ситуацию в аэропорту Хитроу в Лондоне, пишет Фокус.

В публикации на Х актер раскритиковал сотрудника иммиграционной службы за то, что тот якобы вел себя «навязчиво, оскорбительно и жутко» во время встречи с его детьми. Он утверждал, что у его детей спросили, является ли он и его жена Анна Эберштейн их родителями.

«Только что пролетел через Хитроу с женой и детьми. У всех нас в паспортах одна и та же фамилия - Грант. Сотрудник иммиграционной службы вовлекает моих детей в болтовню, а затем шепчет им: "Это ваши мама и папа?" Навязчиво, оскорбительно и жутко», - написал он еще несколько дней назад.

Хью и Анна воспитывают троих детей - 12-летнего Джона Манго, девятилетнюю Лулу Дэнжер и шестилетнюю Блю. У Гранта также есть 13-летняя дочь Табита Сяо и 11-летний сын Феликс Чанг от актрисы Тинглан Хонг.

Представитель аэропорта Хитроу подтвердил таблоиду, что сотрудники Пограничной службы работают в Министерстве внутренних дел, а не в аэропорту. Журналисты обратились в ведомство за комментариями.

«Если вы путешествуете с несовершеннолетним ребенком и не являетесь его родителем или так может показаться, например, если у вас другая фамилия, мы можем задать вам несколько вопросов, чтобы установить ваши отношения. Мы всегда будем делать это как можно быстрее и таким образом, чтобы это отвечало интересам ребенка и вовлеченного взрослого», - гласит статья Пограничной службы на веб-сайте правительства Великобритании.

В ноябре прошлого года Грант рассказал, что впервые стал отцом в 52 года.

«Сейчас мне 64, знаете ли, а младшему ребенку шесть, и мне нужно долгое пребывание в санатории или аббатстве», - шутил он. Актер также признавался, что из-за ативности и шума, который создают его дети, он «немного прячется в туалете».

«Я имею в виду, что я иду домой сегодня вечером, и, давайте посмотрим правде в глаза, момент, когда они прыгают к вам на руки - моя шестилетняя дочь называет это ее »объятием шимпанзе«. Мне это очень нравится… Я заставил себя плакать», - добавил он.

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