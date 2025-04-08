«Стена рухнула»: Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после десятилетий вражды​

«Спасибо, что пришла ко мне на SNL. И спасибо, что простила меня и мой длинный язык. Я не горжусь тем, что сказал. Особенно, когда я думаю о всей новаторской работе, которую ты проделала - прокладывая путь для целого поколения женщин-художников, чтобы они добились успеха и были верны себе. Ты также была одним из первых людей, восставших против ВИЧ/СПИДа в 80-х, принося любовь и сострадание многим, кто отчаянно в них нуждался. Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше огорчает весь раскол в нашем мире в настоящее время. И тебя, и меня искренне приняли и обняли сообщества, которые находятся под угрозой по всему миру. Я надеюсь, что, объединившись, мы сможем сделать великие дела для тех, кто действительно нуждается в поддержке. И получить от этого массу удовольствия!!», - написал Элтон Джон в ответ к посту Мадонны.