Спектакль-таинство: в «Линдакиви» покажут загадочное представление без слов «Мистерия»

Фото: Промо.

«Мистерия» - это идеальный выбор для семейного похода в театр, где каждый найдет что-то новое для себя.

Простая, но глубокая история понятна каждому - взрослым, детям, жителям любой страны. Спектакль, который критики называют настоящим чудом пантомимы и уличного театра, продолжает свою многолетнюю историю, начавшуюся еще в 1986 году. Артисты труппы выступали на крупнейших мировых сценах и работали с такими звездами, как Терри Гиллиам и Андрей Кончаловский, а так же с Чулпан Хаматовой, Нино Катамадзе, Юрием Гальцевым, Адольфом Кяйсом, Арво Ихо, Тауно Кангро и дугими.

Актеры связывают древнюю мистическую традицию с современным театром, погружая публику в атмосферу фантастики и снов. Зрители говорят: «Это откровение, которого мы так жаждем» и «Невероятные эмоции и заряд!».

Спектакль приглашает зрителей от 8 лет на эмоциональное визуальное приключение. Образы четырех стихий и загадочная атмосфера создают непередаваемое воздействие на публику, оставляя каждого зрителя с невероятным ощущением.

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