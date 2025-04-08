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Карл ІІІ и его жена рассказали, в какой стране отпразднуют 20-летие свадьбы

Королева Камилла и король Карл III прибыли в Рим.
Королева Камилла и король Карл III прибыли в Рим. Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE

Король Великобритании Карл ІІІ и его супруга, королева Камилла 7 апреля в Facebook опубликовали сообщение, в котором рассказали, что готовятся к поездке в Италию, пишет Гордон.​

Король и королева отметили, что это их первый официальный визит в Италию.​

«Мы с нетерпением ждем празднования 20-летия нашей свадьбы в таком особом месте и с такими замечательными людьми!» - написали супруги в сообщении.

Сегодня, 8 апреля, монархи прибыли в столицу Италии Рим, позже они отправятся в город Равенна.

Президент Италии Серджо Маттарелла (справа) и его дочь Лаура Маттарелла (слева) приветствуют короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу.
Президент Италии Серджо Маттарелла (справа) и его дочь Лаура Маттарелла (слева) приветствуют короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу. Фото: Victoria Jones

Сообщение в соцсети проиллюстрировали фотографией, на которой король изображен в синем костюме рядом с женой, которая позирует в белом платье.

Король Карл ІІІ и королева Камилла.
Король Карл ІІІ и королева Камилла. Фото: Chris Jackson

По официальной информации, Карл и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль супруги принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына - принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а через год принцесса Диана погибла в ДТП.

Через восемь лет после гибели принцессы Дианы, 9 апреля 2005 года, принц Чарльз и Камилла поженились. 6 мая 2023 года Карл III официально стал королем, а его жена - королевой Великобритании.

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