Карл ІІІ и его жена рассказали, в какой стране отпразднуют 20-летие свадьбы

Король и королева отметили, что это их первый официальный визит в Италию.​

«Мы с нетерпением ждем празднования 20-летия нашей свадьбы в таком особом месте и с такими замечательными людьми!» - написали супруги в сообщении.

Сегодня, 8 апреля, монархи прибыли в столицу Италии Рим, позже они отправятся в город Равенна.

Президент Италии Серджо Маттарелла (справа) и его дочь Лаура Маттарелла (слева) приветствуют короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу. Фото: Victoria Jones

Сообщение в соцсети проиллюстрировали фотографией, на которой король изображен в синем костюме рядом с женой, которая позирует в белом платье.

Король Карл ІІІ и королева Камилла. Фото: Chris Jackson

По официальной информации, Карл и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль супруги принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына - принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а через год принцесса Диана погибла в ДТП.