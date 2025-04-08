«В год Спортивной столицы Европы Таллинн принимает без преувеличения целый фестиваль тхэквондо. Совсем скоро стартует марафон чемпионатов Европы по тхэквондо ВТ. На этот раз будет пять турниров подряд. Особенно хочется подчеркнуть, что впервые мы проведем Чемпионат Европы по паратхэквондо, - пишет Михаил Кылварт. - А в конце апреля Таллинн примет чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ».

Бывший мэр Таллинна также поделился афишами прошлых мероприятий. На каких-то плакатах Кылварт позирует в тобоке (форма для занятий тхэквондо - прим. ред.), на других - в костюме, а где-то даже топлес. «На плакатах немного истории тхэквондо Эстонии и ностальгии», - добавил он.

Позже одну из старых афиш, на которой Кылварт демонстрирует свое мускулистое тело, опубликовала в Facebook депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ), написав: