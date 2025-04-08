«В год Спортивной столицы Европы Таллинн принимает без преувеличения целый фестиваль тхэквондо. Совсем скоро стартует марафон чемпионатов Европы по тхэквондо ВТ. На этот раз будет пять турниров подряд. Особенно хочется подчеркнуть, что впервые мы проведем Чемпионат Европы по паратхэквондо, - пишет Михаил Кылварт. - А в конце апреля Таллинн примет чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ».