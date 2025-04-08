Вход свободный! Max Moda зовет жителей Таллинна на яркое шоу

Школа моды и танца Max Moda приглашает всех желающих в Центр русской культуры 12 и 13 апреля на 17-й международный молодежный творческий фестиваль Max Moda 2025. Зрителей ждут уникальные творческие выступления участников из разных стран в самых разных жанрах: мода, современные танцы и народный фольклор разных национальностей. Все номера будут представлены в оригинальной авторской подаче, отражающей культуру и взгляд молодежи на сегодняшний день.

В этом году темой фестиваля стало название «Весна. Картинки из школьной жизни» по мотивам произведений Оскара Лутса. У каждого молодого человека есть теплые воспоминания, связанные со школьными годами, и участники готовы поделиться ими со сцены через музыку, движение, образ и стиль. Программа фестиваля рассчитана на зрителей всех возрастов. Вход на мероприятие свободный!

В рамках фестиваля также пройдет молодежный форум под названием «Не помня прошлого, живешь без будущего», который объединит представителей разных национальностей. Участников ждут командная работа, интерактивные форматы и мастер-классы.

Кому достанется Grand Prix фестиваля? Фото: Промо

12 апреля в 15:00 состоится конкурсный отбор, где международное жюри определит претендентов на получение Grand Prix. Победители будут выбраны в двух номинациях - для самых юных участников и в детско-молодежной категории. Оценка будет проходить в формате анонимного голосования, и шанс на победу получат только те, кто наберет самые высокие баллы.

13 апреля в 15:00 состоится гала-шоу и торжественная церемония награждения. Зрители увидят лучшие номера фестиваля, будут объявлены обладатели Grand Prix, а завершится праздник масштабным шоу-финалом, в котором на сцену, подиум и в зрительный зал выйдут все участники фестиваля.