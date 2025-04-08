ФОТО Жительница Таллинна возмущена: «Почему тот же товар в Нарве стоит дешевле?»

«Я занимаюсь спортом, поэтому придерживаюсь определенной диеты, которую часто обсуждаю со своей подругой из Нарвы. Она рассказала мне, что нужная мне ореховая паста сейчас в Rimi по скидке. Я, конечно же, решила ее купить», - рассказывает Марина, живущая в Таллинне.

По ее словам, она была сильно удивлена, потому что цена ореховой пасты отличалась от той, что назвала ей подруга. «В столичном Rimi 350-граммовая банка ореховой пасты I Love Eco стоит по скидке 3,39 евро, в Нарве же - 2,39 евро. Может, это какая-то ошибка? Разве в Эстонии цена разнится в зависимости от города?» - задается вопросами Марина.

Цены могут различаться в зависимости от магазина