ФОТО Микки Рурк изменился до неузнаваемости: свежие снимки секс-символа 80-х ​напугали фанатов

Актер Микки Рурк оказался в центре внимания после того, как поделился свежим фотографиями в Instagram. На них 72-летний секс-символ 80-х, ставший популярным после эротических фильмов «Девять с половиной недель» и «Дикая орхидея», выглядит неузнаваемым.
Пользователи Сети шокированы и подозревают, что Микки Рурк, и раньше не раз ложившийся под нож хирурга, сделал очередную пластику лица. Под постом актера в Instagram комментарии предусмотрительно закрыты.
«Пластический хирург, должно быть, был мясником. Удивительно, что Микки все еще может зарабатывать на жизнь, выглядя так»; «Боже, он был таким красивым до того, как испортил себе лицо»; «Он похож на Франкенштейна»; «Мы всегда знали, что Микки увлекается боксом... Но у него, видимо, была адская борьба, раз он в итоге выглядит так»; «Нужно просто прекратить делать операции на лице», - пишут в комментариях к свежей статье об актере на портале Daily Mail.
Сам Микки как-то признавался, что большинство операций на лице он сделал для того, чтобы исправить последствия травм, полученных на ринге. Только на носу актеру сделали пять операций, и одну - на разбитой скуле. Голливудский секс-символ говорил, что у него взяли хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и потом делали еще несколько операций, поскольку ткань никак не заживала. «Это одна из самых болезненных операций, хуже только геморрой», - признавался Микки Рурк.