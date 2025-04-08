ФОТО Микки Рурк изменился до неузнаваемости: свежие снимки секс-символа 80-х ​напугали фанатов

Пользователи Сети шокированы и подозревают, что Микки Рурк, и раньше не раз ложившийся под нож хирурга, сделал очередную пластику лица. Под постом актера в Instagram комментарии предусмотрительно закрыты.

«Пластический хирург, должно быть, был мясником. Удивительно, что Микки все еще может зарабатывать на жизнь, выглядя так»; «Боже, он был таким красивым до того, как испортил себе лицо»; «Он похож на Франкенштейна»; «Мы всегда знали, что Микки увлекается боксом... Но у него, видимо, была адская борьба, раз он в итоге выглядит так»; «Нужно просто прекратить делать операции на лице», - пишут в комментариях к свежей статье об актере на портале Daily Mail.