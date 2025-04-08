Лучшее средство от запаха в стиральной машине: оно есть в доме каждого

TikTok-блогер Джек Каллаган рассказал, чем и как почистить стиральную машину от запаха.​ По его словам, начать нужно с фильтра и лотка для моющего средства. Хорошо промойте их мыльной водой, а затем нанесите немного белого уксуса. Оставьте так ненадолго фильтр и лоток, а потом пройдитесь по ним щеткой.

Резиновый уплотнитель стиральной машины также нужно опрыскать уксусом и накрыть салфетками из микрофибры - это позволит удержать жидкость на поверхностях. Оставляем так на час.

Кроме того Каллаган советует использовать уксус для мытья дверцы и петель. Затем нужно запустить горячий цикл стирки без вещей. При этом стоит использовать соду и белый уксус или чистящее средство для стиральных машин. Благодаря этому ваша техника будет пахнуть свежестью.

Блогер рекомендует всегда после стирки оставлять лоток для моющих средств и дверцу открытыми, чтоб влага высохла. Глубокую очистку нужно проводить раз в один-три месяца.

«Я люблю белый уксус и использую его практически каждый раз, когда делаю перезагрузку. Это очень эффективное натуральное чистящее средство, к тому же очень доступное», - сказал эксперт по уборке.

По его словам, белый уксус также может работать как натуральный кондиционер для белья, не оставляя на вещах сильного запаха. Уксус можно использовать для мытья посудомоечной машины, для растворения известкового налета и жира.