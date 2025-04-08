Стюардесса назвала места, которые стоит избегать тем, кого укачивает

Часть людей во время путешествий чувствует себя плохо из-за укачивания. Однако стюардесса рассказала, где лучше сесть таким людям, чтобы их полет прошел максимально комфортно, пишет НовиниLive.
Стюардесса объяснила, что турбулентность более ощутима в задней части самолета, и путешественникам, которых укачивает, не стоит бронировать там места. Бортпроводница отметила, что лучше всего выбирать места в середине салона, а именно возле крыльев.
«Я бы советовала выбирать место возле прохода. Это не только предотвращает тревогу, вызванную высотой, но и облегчает передвижение по самолету, уменьшая ощущение клаустрофобии», - сказала она.
Как отметила стюардесса, прохладный воздух может помочь снизить симптомы укачивания, а потому во время полета лучше включить вентиляционное отверстие над вашим сиденьем.