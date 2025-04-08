ФОТО Беременная дочь Дональда Трампа намекнула на пол малыша

Семейное событие беременная первенцом Тиффани посетила в голубом длинном платье. Более того, она написала: «1 месяц», оставив возле этих слов голубое сердечко. Вероятно, таким образом младшая дочь президента США намекала, что родит отцу внука.

Пост Тиффани Трамп в Instagram. Фото: Kuatõmmis/Instagram

В частности, будущая мать показала декор праздника, на котором также преобладали голубые цвета.

Пост Тиффани Трамп в Instagram. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Тиффани - дочь Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплз. В 2022 году девушка вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.

Влюбленные вместе с 2018 года. А познакомились Тиффани и Майкл, когда зять президента США учился в Городском университете Лондона, а дочь - была на отдыхе в Европе.