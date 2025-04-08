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ФОТО Беременная дочь Дональда Трампа намекнула на пол малыша

Тиффани Трамп и Майкл Булос.
Тиффани Трамп и Майкл Булос. Фото: Carlos Barria

31-летняя Тиффани Трамп намекнула на пол своего ребенка, который должен родиться уже этой весной. Кадрами с гендер-пати дочь президента США поделилась в Instagram, пишет Фокус.

Семейное событие беременная первенцом Тиффани посетила в голубом длинном платье. Более того, она написала: «1 месяц», оставив возле этих слов голубое сердечко. Вероятно, таким образом младшая дочь президента США намекала, что родит отцу внука.

Пост Тиффани Трамп в Instagram.
Пост Тиффани Трамп в Instagram. Фото: Kuatõmmis/Instagram

В частности, будущая мать показала декор праздника, на котором также преобладали голубые цвета.

Пост Тиффани Трамп в Instagram.
Пост Тиффани Трамп в Instagram. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Тиффани - дочь Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплз. В 2022 году девушка вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.

Влюбленные вместе с 2018 года. А познакомились Тиффани и Майкл, когда зять президента США учился в Городском университете Лондона, а дочь - была на отдыхе в Европе.

В январе 2021 года бизнесмен, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, в Розовом саду Белого дома​ сделал предложение Тиффани, вручив избраннице изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов.​

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