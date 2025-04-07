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ВИДЕО Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе, едва избежав катастрофы: пиво этоу мужчине

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

Бразильский пилот Матэус Ренан Каладо стал героем, когда посадил потерявший двигатель небольшой самолет на оживленное шоссе, едва избежав столкновения с грузовиками и линиями электропередач.

Инцидент произошел 5 апреля в бразильском штате Санта-Катарина. 29-летний пилот по имени Каладу направлялся с аэродрома Гуарамарин на однодвигательном самолете Pelican 500 BR. Однако сразу после взлета двигатель потерял мощность, и летчику пришлось срочно искать место для аварийной посадки. Его выбор пал на автомагистраль BR-1010, которая в полдень была забита машинами.

Свидетели засняли на видео, как самолет лавировал между машинами и линиями электропередач, пока в итоге не приземлился прямо на асфальт перед бензовозом. «Он сейчас рухнет на грузовик! Он падает!» - кричала женщина из автомобиля, который ехал прямо за летевшим низко самолетом.

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