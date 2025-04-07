ВИДЕО Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе, едва избежав катастрофы: пиво этоу мужчине

Бразильский пилот Матэус Ренан Каладо стал героем, когда посадил потерявший двигатель небольшой самолет на оживленное шоссе, едва избежав столкновения с грузовиками и линиями электропередач.
Инцидент произошел 5 апреля в бразильском штате Санта-Катарина. 29-летний пилот по имени Каладу направлялся с аэродрома Гуарамарин на однодвигательном самолете Pelican 500 BR. Однако сразу после взлета двигатель потерял мощность, и летчику пришлось срочно искать место для аварийной посадки. Его выбор пал на автомагистраль BR-1010, которая в полдень была забита машинами.