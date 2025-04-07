Эксперты назвали лучшие страны Европы для посещения в этом году

Крупнейшая в мире платформа для путешественников Lonely Planet представила список из 12 мест в мире, которые стоит посетить в июне 2025 года - четыре из них находятся в Европе.
1. Гданьск, Польша - для изучения богатой истории. За более чем тысячу лет этот город на Балтике в устье реки Висла попадал в сферу интересов богемцев, тевтонских рыцарей, Ганзейский союз и пруссаков, и все они оставили оставили великолепный след в истории и архитектуре города.
Тем временем в Сопоте, который вместе с Гданьском и Гдыней формирует агломерацию Труймясто, туристов ждут песчаные пляжи, оживленные бары и ночные клубы, где в июне еще еще довольно спокойно до прибытия самых плотных толп туристов в разгар лета. Подробнее об этом городе читайте в нашем отдельном материале.
2. Авейру и Коимбра, Португалия - для городского отдыха. Самые яркие умы Португалии учились в Коимбре на протяжении более семи столетий с момента открытия ее почтенного университета на вершине холма в 1290 году. Однако к июню молодежь уезжает, оставляя туристам мощеные улицы, наполненные волнующими тонами характерного для города стиля музыки фаду.
Любители пляжного отдыха также могут позагорать, искупаться или даже заняться серфингом на Прайя-де-Сан-Жасинту или Прайя-да-Коста-Нова, прежде чем в июле туда прибудет много туристов.
3. Сицилия, Италия - для гастрономического путешествия. Крупнейший средиземноморский остров является настоящим культурным перекрестком: древние греки и арабы, средневековые норманны, испанские и английские завоеватели, колонизаторы и другие гости - все оставили здесь свои следы. Этот культурный микс также влияет и на самобытную кухню острова, где традиционные итальянские блюда перекликаются африканскими мотивами.
4. Шетландские острова, Шотландия - для пеших прогулок. Ближе к Бергену, чем к Эдинбургу, более ста Шетландских островов в Северной Атлантике имеют отчетливый нордический колорит - на самом деле, они были норвежскими до 1469 года.
Приехав в июне, когда солнце едва заходит, можно прогуляться по продуваемым ветрами холмам и побережью, открыть для себя огромные колонии морских птиц и исследовать 5000 лет человеческой деятельности на островах. Ну а если резко накроет непогода, всегда можна отправиться в музей яркой столицы Лервика или в один из ее заманчивых баров.