Эксперты назвали лучшие страны Европы для посещения в этом году

1. Гданьск, Польша - для изучения богатой истории. За более чем тысячу лет этот город на Балтике в устье реки Висла попадал в сферу интересов богемцев, тевтонских рыцарей, Ганзейский союз и пруссаков, и все они оставили оставили великолепный след в истории и архитектуре города.

Тем временем в Сопоте, который вместе с Гданьском и Гдыней формирует агломерацию Труймясто, туристов ждут песчаные пляжи, оживленные бары и ночные клубы, где в июне еще еще довольно спокойно до прибытия самых плотных толп туристов в разгар лета. Подробнее об этом городе читайте в нашем отдельном материале.

2. Авейру и Коимбра, Португалия - для городского отдыха. Самые яркие умы Португалии учились в Коимбре на протяжении более семи столетий с момента открытия ее почтенного университета на вершине холма в 1290 году. Однако к июню молодежь уезжает, оставляя туристам мощеные улицы, наполненные волнующими тонами характерного для города стиля музыки фаду.

Любители пляжного отдыха также могут позагорать, искупаться или даже заняться серфингом на Прайя-де-Сан-Жасинту или Прайя-да-Коста-Нова, прежде чем в июле туда прибудет много туристов.

3. Сицилия, Италия - для гастрономического путешествия. Крупнейший средиземноморский остров является настоящим культурным перекрестком: древние греки и арабы, средневековые норманны, испанские и английские завоеватели, колонизаторы и другие гости - все оставили здесь свои следы. Этот культурный микс также влияет и на самобытную кухню острова, где традиционные итальянские блюда перекликаются африканскими мотивами.

4. Шетландские острова, Шотландия - для пеших прогулок. Ближе к Бергену, чем к Эдинбургу, более ста Шетландских островов в Северной Атлантике имеют отчетливый нордический колорит - на самом деле, они были норвежскими до 1469 года.