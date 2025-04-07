В Пылтсамаа сожгли фермерский киоск: кто-то уничтожил мечту всей моей жизни

«Я многое пережила и знаю, что слезы и отчаяние не помогут!» - говорит женщина из Йыгевамаа, которая собственными руками построила местный фермерский киоск. К сожалению, кто-то поджег здание, и предварительный ущерб оценивается в несколько тысяч евро.
В ночь на 1 апреля, между полуночью и тремя часами утра, в деревне Сулуствере на четвертом километре шоссе Пылтсамаа-Йыгева был подожжен передвижной киоск.
«Кто-то сжег мечту всей моей жизни…» - пишет местная жительница. Она просит помощи в поисках поджигателя. «Из этого здания должен был получиться круглосуточный самообслуживаемый фермерский киоск. Я хотела внести свой вклад в развитие, чтобы вместе с мелкими фермерами и предпринимателями предлагать лучшую местную продукцию».
Она уточняет, что киоск находился на стадии строительства: в нем еще не было электричества, и, к сожалению, не была оформлена страховка.
«Я очень надеюсь, что поджигателя найдут. Это был результат моего двухлетнего труда, шаг за шагом я шла к своей мечте - и уже почти все было готово», - рассказала владелица киоска редакции Elu24. По ее словам, на месте работали криминалисты, и по факту поджога начато расследование.
«Знаете, я многое пережила и точно знаю: слезы и отчаяние не помогут! Я начну сначала. Сейчас ищу новое здание, с которого смогу начать все заново», - говорит она.
По ее словам, это был бы уникальный для Эстонии проект - магазин для местного сообщества, созданный совместно с мелкими предпринимателями и людьми, имеющими сертификаты домашнего производства.
«Боже, что происходит??? Невероятно!» - удивляются люди в комментариях к посту. «Ужасная трагедия! Искренне надеюсь, что этот человек или эти люди будут найдены и понесут наказание».
Из комментариев становится ясно, что местные с нетерпением ждали открытия фермерского киоска. Некоторые даже предложили организовать сбор пожертвований. «Я очень ждал этого киоска. Работа, сделанная от души, просто рухнула». «Просто невероятно - сколько зла и зависти в людях».
Так выглядел фермерский киоск до поджога:
Предварительный ущерб составляет 15 000 евро
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердил, что информация о случившемся поступила и в полицию.
«Утром 1 апреля в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Пылтсамаа уезда Йыгевамаа за ночь сгорел деревянный торговый киоск», - говорится в официальном сообщении.
Предварительный ущерб оценивается в 15 000 евро. «Помимо уничтоженного здания, повреждены и прицепы. Для выяснения точных обстоятельств произошедшего полиция начала уголовное производство», - добавил Кейск.