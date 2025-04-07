В Пылтсамаа сожгли фермерский киоск: кто-то уничтожил мечту всей моей жизни

В ночь на 1 апреля, между полуночью и тремя часами утра, в деревне Сулуствере на четвертом километре шоссе Пылтсамаа-Йыгева был подожжен передвижной киоск.

«Кто-то сжег мечту всей моей жизни…» - пишет местная жительница. Она просит помощи в поисках поджигателя. «Из этого здания должен был получиться круглосуточный самообслуживаемый фермерский киоск. Я хотела внести свой вклад в развитие, чтобы вместе с мелкими фермерами и предпринимателями предлагать лучшую местную продукцию».

Она уточняет, что киоск находился на стадии строительства: в нем еще не было электричества, и, к сожалению, не была оформлена страховка.

«Я очень надеюсь, что поджигателя найдут. Это был результат моего двухлетнего труда, шаг за шагом я шла к своей мечте - и уже почти все было готово», - рассказала владелица киоска редакции Elu24. По ее словам, на месте работали криминалисты, и по факту поджога начато расследование.

«Знаете, я многое пережила и точно знаю: слезы и отчаяние не помогут! Я начну сначала. Сейчас ищу новое здание, с которого смогу начать все заново», - говорит она.

По ее словам, это был бы уникальный для Эстонии проект - магазин для местного сообщества, созданный совместно с мелкими предпринимателями и людьми, имеющими сертификаты домашнего производства.

Фото: Erakogu