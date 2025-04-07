Умер значимый человек для принцев Уильяма и Гарри

Об этом сообщает Daily Mail. Издание пишет, что Крейкер, или «крекер», как его прозвали сыновья Карла III в юном возрасте, также был рядом в самый тяжёлый момент, когда им сообщили о гибели их матери. Крейкер прослужил офицером личной охраны Уильяма и Гарри целых 15 лет, пока не вышел на пенсию в 2001 году.

Первыми о случившемся рассказали в творческом центре Southern Maltings, где Грэм работал после окончания службы во дворце. «Наши разбитые сердца обращены к его семье и всем, кто его знал. Покойтесь с миром, Крейкер, мы позаботимся о том, чтобы вас не забыли за барной стойкой, и поднимем за вас бокал сегодня вечером», - высказались представители центра.

🔴 Prince William and Harry’s ex-bodyguard dieshttps://t.co/eFXK3jo8lK — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) April 7, 2025

Daily Mail напоминает, что в далёком 2017 году Крейкер дал редкое интервью, в котором описал день гибели Дианы, а также вспомнил, как проходило прощание с ней. «Возможно, самым эмоциональным было увидеть Уильяма на следующее утро», - рассказывал тогда он.

По словам Грэма, на похоронах 15-летний принц был особенно признателен ему за то, что он находился рядом с его мамой в передней части катафалка. «Люди были в слезах, стояли на коленях, крестились и бросали цветы в катафалк. Больше всего меня поразило то, что когда мы выехали на трассу М1, ведущую на север, даже движение на юг остановилось, и люди вышли из машин и кланялись в знак уважения», - делился телохранитель.