Зубы сложены в сумку: в каком состоянии нашли пропавшую в Дубае украинскую модель

На днях украинка пришла в себя, но она пока не может говорить, поэтому узнать всю правду о страшном случае с ней, пока невозможно. Инсайдер, который отказался называть свое имя, в комментарии для росСМИ рассказал, что он якобы находился в медучреждении во время госпитализации девушки. Он утверждает, что Ковальчук выглядела так, будто ее жестоко избили и издевались над ней.

Правда, официальных подтверждений этой информации нет. Мать потерпевшей Анна Ковальчук отказывается от комментариев и ранее подчеркивала, что будет говорить на эту тему, когда полиция завершит расследование.

Анонимный очевидец добавил, тело Марии было в синяках, которые не характерны для падения с высоты, как ранее утверждали в полиции. Он предполагает, что девушка была на вечеринке в Porta Potty в ОАЭ, где ее могли избить и издеваться над ней в течение нескольких дней.

«​Полиция заметает следы. Мой друг, который работает в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, в ее Birkin (сумка бренда Hermes - прим.ред)», - добавил инсайдер.

Но в семье пострадавшей подозревают, что дочь могла попасть в сексуальное рабство. Ранее стало известно, что девушку нашли на обочине с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Она десять дней не выходила на связь, после чего ее нашли в больнице без документов и телефона. Ковальчук уже перенесла три операции.