Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику

«Платон, привет! Это твоя тетя! Сегодня для нас особенный день - твой день рождения! Сложно поверить, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло так много времени. Вспоминаю, как ты был маленьким, а теперь уже взрослый парень! Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, какой ты стал. Не забудь, у тебя есть маленькая сестренка, которая знает, что у нее есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться. Мы все очень любим тебя и надеемся, что сможем наверстать упущенное время, когда ты приедешь к нам в гости. Мы готовим для тебя много сюрпризов и, конечно, минуты счастья и радости!» - написала Наталья Фриске.