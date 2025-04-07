Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику

38-летняя сестра певицы Жанны Фриске опубликовала на своей странице в Instagram видео из фотографий единственного племянника. Под ним Наталья оставила трогательное обращение.
А все дело в том, что сегодня, 7 апреля 2025 года, Платону исполняется 12 лет.
«Платон, привет! Это твоя тетя! Сегодня для нас особенный день - твой день рождения! Сложно поверить, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло так много времени. Вспоминаю, как ты был маленьким, а теперь уже взрослый парень! Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, какой ты стал. Не забудь, у тебя есть маленькая сестренка, которая знает, что у нее есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться. Мы все очень любим тебя и надеемся, что сможем наверстать упущенное время, когда ты приедешь к нам в гости. Мы готовим для тебя много сюрпризов и, конечно, минуты счастья и радости!» - написала Наталья Фриске.
Она пожелала имениннику крепкого здоровья и верных друзей рядом.
«Чтобы все твои мечты сбывались, а жизнь была полной ярких событий. Помни, что мы всегда с тобой и ждем тебя с нетерпением! С любовью твоя тетя!» - заключила сестра Жанны Фриске.
Послание тети к племяннику тронуло поклонников Натальи. Они надеются, что когда-нибудь семья воссоединится. Многие из них заметили, что Платон очень похож на свою мать:
«Такой взрослый»;
«Какой красавчик»;
«Копия Жаннуси. С днем рождения! Пусть он поскорее к вам придет»;
«Трогательно, он обязательно придет в гости. Справедливость восторжествует»;
«Он такой хороший мальчик, самое главное – чтобы был счастлив. Очень похож на Жанночку»;
«Как на маму похож. Обязательно прочитает и придет к бабушке и дедушке. Счастья тебе, малыш».