ГАЛЕРЕЯ Красивые и успешные собрались в Таллинне на арт-лекции о великом кутюрье

Вечер в ресторане La Pineta был посвящен красоте, эстетике, женственности и моде - высокой во всех смыслах.

Расцвет модного дома Dior пришелся на 1950-е годы. В основе бренда - послевоенное возвращение женщине ее женской сути, элегантные и утонченные наряды.

Гости мероприятия познакомились с биографией модельера и узнали об его эксцентричных поступках. Были рассмотрены культовые наряды Dior, рассказано о любимых клиентах, манекенщицах и влиянии классического искусства на философию бренда. Лектор также затронула тему наследия Диора и его преемников - от Ив Сен Лорана до Марии Грации Кьюри.