Предупреждение от руководства школы в Эстонии вынудило преподавательницу уволиться

«У меня на сердце тяжесть от того, что я вынуждена уйти из школы. Я старалась быть очень хорошим учителем, посещала различные образовательные курсы и тренинги. Теперь же вынуждена покинуть школу из-за предъявленного мне ультиматума», - говорит учительница Эльваской гимназии Марика Лодерауд, которая на прошлой неделе подала заявление об увольнении. Причиной ухода, по её словам, стало давление со стороны руководства.