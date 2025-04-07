Пн, 7.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Предупреждение от руководства школы в Эстонии вынудило преподавательницу уволиться

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

«У меня на сердце тяжесть от того, что я вынуждена уйти из школы. Я старалась быть очень хорошим учителем, посещала различные образовательные курсы и тренинги. Теперь же вынуждена покинуть школу из-за предъявленного мне ультиматума», - говорит учительница Эльваской гимназии Марика Лодерауд, которая на прошлой неделе подала заявление об увольнении. Причиной ухода, по её словам, стало давление со стороны руководства.

«На меня было подано множество жалоб. Меня обвинили в том, что я кого-то где-то оскорбила. Жалобы выслушивают, а я не могу защититься, так как обсуждения не происходит», - говорит Марика Лодерауд, которая проработала учителем несколько десятилетий.

«Я подумала, что мне следует пожаловаться в "Куууурия", потому что меня загнали в угол. Травля недопустима. Учителя - не мусор», - делится она.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх