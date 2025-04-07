Предупреждение от руководства школы в Эстонии вынудило преподавательницу уволиться

«У меня на сердце тяжесть от того, что я вынуждена уйти из школы. Я старалась быть очень хорошим учителем, посещала различные образовательные курсы и тренинги. Теперь же вынуждена покинуть школу из-за предъявленного мне ультиматума», - говорит учительница Эльваской гимназии Марика Лодерауд, которая на прошлой неделе подала заявление об увольнении. Причиной ухода, по её словам, стало давление со стороны руководства.
«На меня было подано множество жалоб. Меня обвинили в том, что я кого-то где-то оскорбила. Жалобы выслушивают, а я не могу защититься, так как обсуждения не происходит», - говорит Марика Лодерауд, которая проработала учителем несколько десятилетий.