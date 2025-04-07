Адвокат Михаила Ефремова сообщил об ухудшении здоровья актера: он с трудом ходит

Стало известно, что состояние здоровья Михаила Ефремова, который через пару дней должен выйти из колонии, резко ухудшилось. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил адвокат актера Юрий Падалко.
По словам правозащитника, у Ефремова наблюдается одышка, а также проблемы с самостоятельным передвижением: он плохо ходит.
Юрий добавил, что все вопросы, касающиеся транспортировки Михаила после освобождения в столицу, уже улажены. «За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», - сказал адвокат.
Освобождение кинозвезды запланировано на 9 апреля, то есть спустя две недели после суда. Известно, что по прибытии в Москву Михаил планирует вплотную заняться своим здоровьем, которое за годы в колонии сильно ухудшилось: у актера наблюдаются серьезные проблемы с легкими, сердцем и позвоночником.