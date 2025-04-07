Адвокат Михаила Ефремова сообщил об ухудшении здоровья актера: он с трудом ходит

По словам правозащитника, у Ефремова наблюдается одышка, а также проблемы с самостоятельным передвижением: он плохо ходит.

Юрий добавил, что все вопросы, касающиеся транспортировки Михаила после освобождения в столицу, уже улажены. «За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», - сказал адвокат.