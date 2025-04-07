ГАЛЕРЕЯ В спектакле «Элен» на сцену вышли не только актеры, но и обычные жители Таллинна

«Элен» - это музыкальный детектив в духе ревущих 20-х: атмосфера джаза, роскоши и вечного праздника захватывает с первых минут. Легкая и изысканная, эта история полна страсти, загадок и неожиданных поворотов.

Сюжет основан на реальных событиях из жизни человека, для которого театр стал не просто сценой, а способом прожить, переосмыслить и отпустить прошлое. На сцене - Элен, звезда немого кино, потерявшая все: любовь, славу... и свою маску - символ успеха и тайного «Я». Кто ее похитил? Продюсер, бывший муж, подруга… а может, сама Элен?

Особая изюминка спектакля - участие простых жителей Таллинна. Еще год назад они и представить не могли себя на театральной сцене, а теперь - после специального обучения - уверенно играют вместе с профессионалами.

Постановка выполнена в оригинальном жанре Арт-Декодер - это художественная «расшифровка» личных историй через театр, постановки в этом стиле глубоко трогают зрителя и надолго остаются в памяти.

«Элен» будет регулярно идти в бутике-театре MonReflets, который открылся в столичном районе Ротерманни. Гостей ждет яркий спектакль, вечер живой музыки и танцев, а также бар с авторскими коктейлями. В стоимость билета включены приветственный бокал игристого или вина на выбор, изысканные закуски и десерт.