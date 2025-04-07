Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 7 по 13 апреля 2025 года

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 7-13 апреля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Неделя может принести суету и недопонимание. Не спешите с решениями - особенно в деньгах и документах. Проверьте все дважды. В личной жизни возможны обиды из-за невнимательности. Лучше снизить темп, заняться текущими делами и не начинать ничего нового без четкого плана.

Рак

Эмоции могут мешать здраво оценивать ситуацию. Есть риск принять чужие слова слишком близко к сердцу. В работе возможна усталость, в отношениях - недосказанность. Не замыкайтесь в себе и не стройте догадки. Лучше поговорите напрямую и выделите время на полноценный отдых.

Скорпион