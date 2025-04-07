«Она не хочет их прятать». Меган Маркл и принц Гарри начали спорить из-за публичности детей

Меган Маркл и принц Гарри начали спорить из-за публичности своих детей. О том, что у супругов возникли разногласия из-за этого вопроса, сообщает PageSix со ссылкой на собственные источники.
Принц Гарри якобы «не слишком доволен» тем, что его жена Меган Маркл использует их детей для продвижения своего бренда As Ever. В частности, герцог и герцогиня Сассекские спорят, нужно ли публиковать в соцсетях фото и видео с пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет, пишет издание. В последнее время Маркл действительно стала чаще выставлять в Instagram кадры, на которых присутствуют их с Гарри сын и дочь.
«Я так понимаю, что до определенного момента Гарри предпочел бы, чтобы его дети не появлялись на людях. Он не хочет, чтобы их фотографировали. С другой стороны, Меган выросла в Калифорнии. Она однажды сказала, что хотела бы вести более калифорнийский образ жизни, ходить на пляж, куда-нибудь выходить. Она не хочет их (детей - прим.ред.) прятать», - цитирует издание королевского эксперта Мэтта Уилкинсона.
Хотя Маркл не показывает лица своих детей, она «использует их, чтобы продемонстрировать свой имидж матери и домохозяйки», отмечает ресурс. Так, недавно Меган поделилась новыми кадрами с Арчи и Лилибет, продвигая свой новый бренд. Ранее она опубликовала фотографию своей дочери и Гарри, отдыхающих на лодке.
Это не единственное разногласие, которое за последнее время возникло между супругами. Ранее стало известно, что Гарри недоволен тем, как его жена распоряжается его наследством, пытаясь построить собственный бизнес в Америке после разрыва связей с королевской семьёй.