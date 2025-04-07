«Она не хочет их прятать». Меган Маркл и принц Гарри начали спорить из-за публичности детей

Принц Гарри якобы «не слишком доволен» тем, что его жена Меган Маркл использует их детей для продвижения своего бренда As Ever. В частности, герцог и герцогиня Сассекские спорят, нужно ли публиковать в соцсетях фото и видео с пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет, пишет издание. В последнее время Маркл действительно стала чаще выставлять в Instagram кадры, на которых присутствуют их с Гарри сын и дочь.

«Я так понимаю, что до определенного момента Гарри предпочел бы, чтобы его дети не появлялись на людях. Он не хочет, чтобы их фотографировали. С другой стороны, Меган выросла в Калифорнии. Она однажды сказала, что хотела бы вести более калифорнийский образ жизни, ходить на пляж, куда-нибудь выходить. Она не хочет их (детей - прим.ред.) прятать», - цитирует издание королевского эксперта Мэтта Уилкинсона.

Хотя Маркл не показывает лица своих детей, она «использует их, чтобы продемонстрировать свой имидж матери и домохозяйки», отмечает ресурс. Так, недавно Меган поделилась новыми кадрами с Арчи и Лилибет, продвигая свой новый бренд. Ранее она опубликовала фотографию своей дочери и Гарри, отдыхающих на лодке.