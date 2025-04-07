ВИДЕО «Кто из вас сделал фото со знаменитостью?» Эстонская актриса в Англии столкнулась с шотландским поп-музыкантом

Актриса Мерле Пальмисте наслаждается отпуском в Англии. На видео, опубликованном в Instagram, кажется, что ей случайно удалось встретить на улице всемирно известного музыканта Льюиса Марка Капальди.

Разумеется, актриса не упустила возможность и сделала совместное фото с мировой звездой. К фотографии Пальмисте добавила хэштеги: «незабываемый момент» и «удивительные моменты».

«Где это было?», «О боже!», - удивляются в комментариях. «Вау-вау! А кто из вас сделал фото со знаменитостью?» - шутит один из комментаторов.