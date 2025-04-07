Врачи озвучили диагноз Паши Техника, ставший причиной его смерти

В минувшие выходные в Таиланде скончался рэпер Паша Техник. В последние дни он находился в реанимации одной из местных больниц.
По поводу смерти 40-летнего исполнителя ходило много слухов. И вот теперь стало известно, что именно стало причиной трагедии. «Наконец то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: "легочная инфекция"», - сообщил в соцсетях представитель Паши Техника Марк Флинк.
Известно, что Техник вел далеко не самый здоровый образ жизни. Однако он не скрывал своей пагубной зависимости и признавался, что мечтает вылечиться и наконец начать жизнь с чистого листа. Кроме того, скандальный артист часто посещал детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещенных препаратов, отмечая, что его печальный пример - лучшее тому доказательство.
А еще рэпер часто шутил о своей смерти, уверяя, мол, скоро должен умереть. Пользователи Сети то и дело смеялись по этому поводу. А сейчас его слова считают пророческими.
Напомним, Паше Технику стало плохо в Таиланде 24 марта, через какое-то время он оказался в реанимации одной из местных клиник. Врачи и близкие до последнего боролись за его жизнь, родные собирали деньги на лечение. На связь с подписчиками Паши вышла его мать. Женщина, плача, благодарила тех, кто оказывал им помощь в столь непростое время.