Врачи озвучили диагноз Паши Техника, ставший причиной его смерти

По поводу смерти 40-летнего исполнителя ходило много слухов. И вот теперь стало известно, что именно стало причиной трагедии. «Наконец то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: "легочная инфекция"», - сообщил в соцсетях представитель Паши Техника Марк Флинк.

Известно, что Техник вел далеко не самый здоровый образ жизни. Однако он не скрывал своей пагубной зависимости и признавался, что мечтает вылечиться и наконец начать жизнь с чистого листа. Кроме того, скандальный артист часто посещал детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещенных препаратов, отмечая, что его печальный пример - лучшее тому доказательство.

А еще рэпер часто шутил о своей смерти, уверяя, мол, скоро должен умереть. Пользователи Сети то и дело смеялись по этому поводу. А сейчас его слова считают пророческими.