«Апрель №65»: Александр Ивашкевич приглашает вместе отметить красивую дату

27 апреля в 18:00 в большом зале Русского театра Эстонии состоится юбилейный вечер «Апрель №65», посвященный 65-летию актера Александра Ивашкевича и 45-летию его творческой деятельности на сцене.
Александр Ивашкевич, ведущий актер Русского театра Эстонии, готовит для зрителей особенный подарок - яркую, вдохновляющую программу, в которой переплетутся живая музыка, поэзия и танец.
Это будет не просто концерт, а настоящий праздник, где каждый гость сможет почувствовать тепло, искренность и глубину мыслей, которые Александр хочет разделить со своими зрителями.
«Я хочу, чтобы этот вечер стал подарком для всех, кто придет в театр. Пусть он запомнится как яркое, праздничное событие, которое согреет сердца и подарит вдохновение. Кроме этого - буду рад поделиться со зрителями новостью о новом, неожиданном проекте, работа над которым начинается в эти дни. Я готовлюсь к этой встрече с радостью и волнением», - говорит Александр Ивашкевич.