«Апрель №65»: Александр Ивашкевич приглашает вместе отметить красивую дату

Это будет не просто концерт, а настоящий праздник, где каждый гость сможет почувствовать тепло, искренность и глубину мыслей, которые Александр хочет разделить со своими зрителями.

«Я хочу, чтобы этот вечер стал подарком для всех, кто придет в театр. Пусть он запомнится как яркое, праздничное событие, которое согреет сердца и подарит вдохновение. Кроме этого - буду рад поделиться со зрителями новостью о новом, неожиданном проекте, работа над которым начинается в эти дни. Я готовлюсь к этой встрече с радостью и волнением», - говорит Александр Ивашкевич.