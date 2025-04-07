Защитит сердце и поможет похудеть: названы семь полезных свойств зеленого чая

Зеленый чай содержит высокий уровень антиоксидантов и биоактивных соединений, которые могут способствовать укреплению здоровья несколькими способами, пишет Униан.
Добавленные антиоксиданты
Зеленый чай имеет высокую концентрацию антиоксидантов, которые отвечают за пользу напитка для здоровья. Чай богат антиоксидантами, называемыми полифенолами - натуральными соединениями, которые уменьшают воспаление, защищают от окислительного стресса и предотвращают повреждение клеток.
Защита сердечно-сосудистой системы
Употребление зеленого чая может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск сердечного приступа и инсульта. Обзор 31 исследования показал, что зеленый чай связан со значительным снижением общего холестерина и «плохого» холестерина.
Доказано, что противовоспалительные соединения зеленого чая расслабляют кровеносные сосуды и уменьшают сосудистое воспаление.
Оптимальное количество ежедневного потребления зеленого чая для здоровья сердца неизвестно. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что употребление 3-5 чашек зеленого чая в день в сочетании со здоровой диетой связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 41 процент.
Улучшение здоровья мозга
Зеленый чай полезен для здоровья мозга за счет улучшения настроения, снижения стресса и улучшения когнитивных функций, защиты от возрастного снижения когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваний.
Исследования показывают, что катехины в зеленом чае борются со свободными радикалами, защищают нейроны (клетки мозга) от повреждений и задерживают или предотвращают гибель этих клеток. Катехины могут защищать от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.
Одно исследование показало, что употребление зеленого чая может снизить риск возрастного снижения когнитивных функций на 64 процента после корректировки факторов риска, которые могут влиять на когнитивные функции, таких как возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.
Улучшенный метаболизм
Несколько исследований, изучающих связь между потреблением зеленого чая и потерей веса, показали, что кофеин и катехины в зеленом чае могут ускорить обмен веществ и помочь похудеть.
Регулируемый уровень сахара в крови
Исследования показывают, что зеленый чай может защищать от диабета второго типа, регулируя уровень сахара в крови и улучшая резистентность к инсулину.
Улучшение здоровья полости рта
Обзор влияния зеленого чая на здоровье полости рта пришел к выводу, что полифенолы в зеленом чае играют полезную роль в профилактике заболеваний пародонта (десен) и полости рта. Считается, что антиоксидантные, противовоспалительные и антибактериальные свойства зеленого чая и экстракта зеленого чая улучшают здоровье полости рта.
Более крепкие кости
Употребление зеленого чая может поддерживать здоровье костей, снижая потерю костной массы и увеличивая плотность костей. Исследования показывают, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут положительно влиять на метаболизм костей, стимулируя их формирование.