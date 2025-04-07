Защитит сердце и поможет похудеть: названы семь полезных свойств зеленого чая

Добавленные антиоксиданты

Зеленый чай имеет высокую концентрацию антиоксидантов, которые отвечают за пользу напитка для здоровья. Чай богат антиоксидантами, называемыми полифенолами - натуральными соединениями, которые уменьшают воспаление, защищают от окислительного стресса и предотвращают повреждение клеток.

Защита сердечно-сосудистой системы

Употребление зеленого чая может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск сердечного приступа и инсульта. Обзор 31 исследования показал, что зеленый чай связан со значительным снижением общего холестерина и «плохого» холестерина.

Доказано, что противовоспалительные соединения зеленого чая расслабляют кровеносные сосуды и уменьшают сосудистое воспаление.

Оптимальное количество ежедневного потребления зеленого чая для здоровья сердца неизвестно. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что употребление 3-5 чашек зеленого чая в день в сочетании со здоровой диетой связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 41 процент.

Улучшение здоровья мозга

Зеленый чай полезен для здоровья мозга за счет улучшения настроения, снижения стресса и улучшения когнитивных функций, защиты от возрастного снижения когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваний.

Исследования показывают, что катехины в зеленом чае борются со свободными радикалами, защищают нейроны (клетки мозга) от повреждений и задерживают или предотвращают гибель этих клеток. Катехины могут защищать от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.